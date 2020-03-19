Neymar Corona virüsü sebebiyle Paris'ten ayrıldı! SPOR ARENA DIŞ HABER | Fransa basınında yer alan haberde salgın nedeniyle liglerin askıya alınmasını fırsat bilen iki yıldız futbolcunun soluğu Brezilya'da aldığı belirtildiFransa'da git gide kötüleşen durum sebebiyle seyahat kısıtlamaları gelmeden Brezilya'ya giden Neymar ve Thiago...

SPOR ARENA DIŞ HABER | Fransa basınında yer alan haberde salgın nedeniyle liglerin askıya alınmasını fırsat bilen iki yıldız futbolcunun soluğu Brezilya'da aldığı belirtildi

Fransa'da git gide kötüleşen durum sebebiyle seyahat kısıtlamaları gelmeden Brezilya'ya giden Neymar ve Thiago Silva'nın ülkelerinde izole bir yaşam sürdükleri de gelen haberler arasında. PSG taraftarları ise iki futbolcu için 'Paris'ten kaçtılar' yönünde yorumlar yaptı.

Geçen yaz transfer döneminde Barcelona'ya gitmek isteyen ve PSG'de mutsuz olduğu bilinen Neymar'ın bu yaz transferinde de Paris'ten ayrılmasının önünde koronavirüs salgınının kulüplere yükleyeceği ekonomik yük engel olacak çıkacak.