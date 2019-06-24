Newcastle United'da Benitez dönemi sona eriyor

İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'da İspanyol teknik direktör Rafael Benitez ile yolların ayrılacağı açıklandı.

Newcastle United Kulübü, 59 yaşındaki Benitez'in 30 Haziran'da bitecek sözleşmesinin ardından takımdan ayrılacağını duyurdu.

İngiltere'de Liverpool, Chelsea, İtalya'da Inter, Napoli, İspanya'da Real Madrid gibi takımları çalıştıran Benitez, 2016'da Newcastle United'ın başına geçti.

Geçen sezon Benitez yönetiminde 45 puan toplayan Newcastle United, ligi 13. sırada tamamladı.

Kaynak: AA