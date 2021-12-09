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New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası yükselişle kapandı
AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,10 artışla 35.754,75 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,31 artarak 4.701,21 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,64 kazançla 15.787 puana yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantının küresel ekonomik toparlanmayı sekteye uğratacağına ilişkin endişelerin hafiflemesiyle hafta başından bu yana yükseliş gösteren endeksler pozitif bir seyir izlemeye devam etti.

Omicron varyantına ilişkin haber akışı piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürürken Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının 3 dozunun varyantı nötralize ettiği bildirildi.

Öte yandan, ABD'de 8 Ekim'de açıklanan verilere göre, JOLTS Açık İş Sayısı, ekimde 11 milyon 33 bine yükselerek piyasa beklentilerini aştı. Eylülde rekor seviyeye ulaşan işini bırakanların sayısı ise ekimde 205 bin kişi azalarak 4,2 milyona geriledi.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri

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