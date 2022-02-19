NEVÜ, "Tarih İçin Bir Ok At" yarışmasında 3. oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

NEVÜ, "Tarih İçin Bir Ok At" yarışmasında 3. oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
NEVÜ,

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Gökbörü Geleneksel Okçuluk Kulübü öğrencileri, katıldıkları "Tarih İçin Bir Ok At" yarışmasında 3. oldu.

YOZGAT (İHA) - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Gökbörü Geleneksel Okçuluk Kulübü öğrencileri, katıldıkları "Tarih İçin Bir Ok At" yarışmasında 3. oldu.

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından "Tarih İçin Bir Ok At" Geleneksel Okçuluk Yarışması'nın 4.'sü 250'den fazla geleneksel okçunun katılımıyla Bozok Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Yarışmada Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'ni Gökbörü Geleneksel Okçuluk Kulübü sporcularından NEVÜ Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencileri Ferhat Yöndemli, Fethi Yöndemli ve Faruk Gülsaran temsil etti.

6 farklı üniversitenin katılım gösterdiği turnuvada NEVÜ öğrencileri takım düzeyinde 3.'lük ödülünü almayı başarırken, bireysel yarışmalarda da iki NEVÜ öğrencisi çapraz eşleşme final atışlarına katılmaya hak kazandı. - NEVŞEHİR

NEVÜ, Tarih İçin Bir Ok At yarışmasında 3. oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Okçuluk, Yozgat, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title