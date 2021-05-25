Nevşehir Kalesi'ne dev Beşiktaş bayrağı asıldı
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Nevşehir Kalesi'ne dev Beşiktaş bayrağı asıldı

Nevşehir Kalesi'ne dev Beşiktaş bayrağı asıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş'ın bayrağı, Nevşehir Belediyespor bayrağı ile birlikte Nevşehir Kalesi'ne asıldı.

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş'ın bayrağı, Nevşehir Belediyespor bayrağı ile birlikte Nevşehir Kalesi'ne asıldı.

Nevşehir Belediyesi tarafından Nevşehir'in en hakim noktalarından birinde yer alan ve etrafında dünyanın en büyük kaya oyma yamaç yerleşim merkezinin bulunduğu Nevşehir Kalesi'ne 2020-2021 sezonu Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ın bayrağı asıldı. Tarihi kalenin surlarında dalgalanan siyahlı-beyazlı takımın bayrağının yanına ise Nevşehir'i 3. Lig'de temsil eden Nevşehir Belediyespor'un kırmızı-beyazlı bayrağı yerleştirildi. Nevşehir'deki siyah-beyazlı taraftarların isteği üzerine asılan Beşiktaş bayrağı bir süre Nevşehir Kalesi'nde dalgalanacak.

Nevşehir Belediyesi tarafından bundan böyle her yıl şampiyon olan takımın bayrağının Nevşehir Kalesi'ne asılacağı açıklandı. - NEVŞEHİR

Nevşehir Kalesi'ne dev Beşiktaş bayrağı asıldı
Nevşehir Kalesi'ne dev Beşiktaş bayrağı asıldı
Nevşehir Kalesi'ne dev Beşiktaş bayrağı asıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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