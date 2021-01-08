Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor

08.01.2021 14:36 | Son Güncelleme: 08.01.2021 15:03

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bir yazı kaleme aldı. Altaylı, Albayrak'ın Boğaz'da ofis olarak kullanabileceği bir yalı aradığını ve çok uluslu şirketlere danışmanlık yapacağını yazdı.

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etmesi sonrası nerede olduğu merak edilen Berat Albayrak ile ilgili kaleme aldığı yazısında dikkat çeken bilgiler paylaştı.

Altaylı, yazısına "Herkeste bir Berat Albayrak merakı. 'Nerede bu adam' diye sorup duruyor millet. 'Neredeyse nerede size ne' demek mümkün ama doğru değil. Sonuçta eski bir bakanın sosyal medya üzerinden istifa edip, üst makam tarafından 'affedilmesi' pek görülmemiş bir şey ve eski Bakan o gün bugündür ortada olmayınca haliyle herkes merak ediyor. Kimi 'Amerika'ya gitti' diyor, kimi 'Gitti ama geri geldi. Şimdi Bağlarbaşı'nda bir ofis tuttu orada çalışıyor' diyor. Herkes bir şey söylüyor. Nerede olduğu benim çok ilgimi çekmiyor ama en iyisi durumu ben size açıklayayım." sözleriyle başladı.

"KATAR'DA BİR HAFTA GEÇİRİP İSTANBUL'A DÖNMÜŞ"

Altaylı yazısında şunları kaydetti: Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifasının ardından hemen Trabzon'a, istifa mektubunda ilk sırada andığı babasının yanına gitmiş. Sonrasında İstanbul'a dönmüş ve hemen ardından özel uçakla Katar'a geçmiş. Katar'da geçirdiği yaklaşık 1 haftanın ardından yeniden İstanbul'a dönmüş.

"BOĞAZ'DA OFİS OLARAK KULLANABİLECEĞİ YALI ARIYOR"

Ve şimdi Boğaz'ın Anadolu yakasında ofis olarak kullanabileceği bir yalı nitelikli bina arıyormuş. Henüz istediği gibi bir yalı bulamamış. Bulur bulmaz burayı tefriş ettirip, ofis haline getirecekmiş.

"ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERE DANIŞMANLIK HİZMETİ VERECEK"

Bana bu bilgiyi veren AK Partili arkadaşıma 'Siyaset mi yapacak?' diye sordum. 'Yok Abi, siyaset yapmayı düşünmüyor. En azından bu dönem düşünmüyor. Danışmanlık yapacak. Büyük şirketlere, çok uluslu şirketlere danışmanlık hizmeti verecek' yanıtını aldım.

Bu arada AK Parti içindeki dedikodular doğru ise ofis olarak kullanılacak yalı yakında aile işine dönüşebilir.

Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor
Haber Yorumları (15)
AKADEMİSYEN: Tam Komedi filmi. Danışmanlıktanda Beraat etmesin!
Cevap Yaz Yayından Kaldır
DAVUT: Şimdi çok uluslu şirketler düşünsün.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
AHMET: ZULAYI DOLDURDU ŞİMDİ İŞ ADAMI OLDU.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Murat Kurum Donald Trump Mustafa Şentop Alparslan Türkeş
Magazin Cem Yılmaz Oğuzhan Koç Cemal Hünal Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Erol Bulut Metin Oktay Hamza Hamzaoğlu Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Çocuk Kongre Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 15:12:30. #1.15#
title