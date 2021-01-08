Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bir yazı kaleme aldı. Altaylı, Albayrak'ın Boğaz'da ofis olarak kullanabileceği bir yalı aradığını ve çok uluslu şirketlere danışmanlık yapacağını yazdı.

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etmesi sonrası nerede olduğu merak edilen Berat Albayrak ile ilgili kaleme aldığı yazısında dikkat çeken bilgiler paylaştı.

Altaylı, yazısına "Herkeste bir Berat Albayrak merakı. 'Nerede bu adam' diye sorup duruyor millet. 'Neredeyse nerede size ne' demek mümkün ama doğru değil. Sonuçta eski bir bakanın sosyal medya üzerinden istifa edip, üst makam tarafından 'affedilmesi' pek görülmemiş bir şey ve eski Bakan o gün bugündür ortada olmayınca haliyle herkes merak ediyor. Kimi 'Amerika'ya gitti' diyor, kimi 'Gitti ama geri geldi. Şimdi Bağlarbaşı'nda bir ofis tuttu orada çalışıyor' diyor. Herkes bir şey söylüyor. Nerede olduğu benim çok ilgimi çekmiyor ama en iyisi durumu ben size açıklayayım." sözleriyle başladı.

"KATAR'DA BİR HAFTA GEÇİRİP İSTANBUL'A DÖNMÜŞ"

Altaylı yazısında şunları kaydetti: Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifasının ardından hemen Trabzon'a, istifa mektubunda ilk sırada andığı babasının yanına gitmiş. Sonrasında İstanbul'a dönmüş ve hemen ardından özel uçakla Katar'a geçmiş. Katar'da geçirdiği yaklaşık 1 haftanın ardından yeniden İstanbul'a dönmüş.

"BOĞAZ'DA OFİS OLARAK KULLANABİLECEĞİ YALI ARIYOR"

Ve şimdi Boğaz'ın Anadolu yakasında ofis olarak kullanabileceği bir yalı nitelikli bina arıyormuş. Henüz istediği gibi bir yalı bulamamış. Bulur bulmaz burayı tefriş ettirip, ofis haline getirecekmiş.

"ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERE DANIŞMANLIK HİZMETİ VERECEK"

Bana bu bilgiyi veren AK Partili arkadaşıma 'Siyaset mi yapacak?' diye sordum. 'Yok Abi, siyaset yapmayı düşünmüyor. En azından bu dönem düşünmüyor. Danışmanlık yapacak. Büyük şirketlere, çok uluslu şirketlere danışmanlık hizmeti verecek' yanıtını aldım.

Bu arada AK Parti içindeki dedikodular doğru ise ofis olarak kullanılacak yalı yakında aile işine dönüşebilir.