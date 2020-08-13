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NBA'de Furkan Korkmaz'ın 21 sayısı Philadelphia 76ers'a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın 21 sayı attığı mücadelede Philadelphia 76ers, Toronto Raptors'a 125-121 yenildi.

NBA'de Furkan Korkmaz'ın 21 sayısı Philadelphia 76ers'a yetmedi
13.08.2020 10:13 | Son Güncelleme: 13.08.2020 10:51

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın 21 sayı attığı mücadelede Philadelphia 76ers, Toronto Raptors'a 125-121 yenildi.

NBA'e 4 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda ikinci sırada yer alan son şampiyon Toronto Raptors, Philadelphia 76ers'ı 125-121 yenerek 52. galibiyetine ulaştı.

Raptors'ta Chris Boucher ve Kyle Lowry 19'ar, Norman Powell 17 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Doğu Konferansı'nda 42 galibiyet, 30 mağlubiyetle 6. sırada bulunan 76ers'ta Tobias Harris, 22 sayıyla maçın en skoreri oldu. Furkan Korkmaz ise 29 dakika 17 saniye süre aldığı karşılaşmayı 21 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, 2 top çalmayla tamamladı.

Play-off eşleşmeleri biri hariç belli oldu

Normal sezonun sonuna yaklaşılan NBA'de konferanslarında ilk 8'e girecek takımların yer alacağı play-off ilk tur eşleşmeleri biri hariç belirlendi.

Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks'ın 8'inci Orlando Magic ile eşleştiği play-off'larda, ikincilikte bulunan Toronto Raptors ile 7'nci Brooklyn Nets karşılaşacak. Doğu'da üçüncü sırayı alan Boston Celtics ile 6'ncı Philadelphia 76ers eşleşirken 4 ve 5'inci basamaklardaki Miami Heat ile Indiana Pacers mücadele edecek.

Batı Konferansı'nda ise lider Los Angeles Lakers'ın rakibi, 8'inci sıra için şansı bulunan Portland Trail Blazers, Memphis Grizzlies, Phoenix Suns veya San Antonio Spurs olacak. İkincilikteki Los Angeles Clippers'ın konferans 7'ncisi Dallas Mavericks ile karşı karşıya geleceği play-off ilk turunda, üçüncü sırada yer alan Denver Nuggets ile 6'ncı basamaktaki Utah Jazz sahaya çıkacak. Batı'da Oklahoma City Thunder ve Houston Rockets ise 4'üncü ve 5'inci sıralardan play-off'lara girerek birbirleriyle karşılaşacak.

NBA normal sezonuna 7 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Houston Rockets-Indiana Pacers: 104-108

Philadelphia 76ers-Toronto Raptors: 121-125

Oklahoma City Thunder-Miami Heat: 116-115

Denver Nuggets-Los Angeles Clippers: 111-124

Kaynak: AA

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