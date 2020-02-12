Narkozdan uyanan Trabzonlunun sesi hastaneyi inletti: Ali Koç buraya gelecek
Trabzon'da çekilen bir görüntüde narkozdan uyandığı öne sürülen bir hastanın "Ali Koç buraya gelecek" diyerek bağırdığı video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki çekişme devam ederken sosyal medyada paylaşılan bir görüntü büyük yankı uyandırdı. Fanatik Trabzonspor taraftarı olduğu öğrenilen bir hastanın narkozdan uyandığı anda çekildiği öne sürülen görüntüde hasta yatağındaki kişinin "Ali Koç buraya gelecek" dediği duyuluyor.
UYARILARA KULAK ASMADI
Çevredekilerin uyarılarına rağmen hastanede bağırmaya devam eden Trabzonlu vatandaşın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.
Haber Videosu: Narkozdan uyanan Trabzonlunun sesi hastaneyi inletti: Ali Koç buraya gelecek
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cahil insanların kafasında olup bitenler dışa vurmuş işte, yemeye ekmeği yok adam hala top derdindeCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yazık insancıklara iki yakanızı bi araya getirmeyen şikeci cimbomCevap Yaz Yayından Kaldır
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bu sene şampiyon trabzonsporCevap Yaz 7 17 Yayından Kaldır
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Geri zekalimi ariyorsun turkiyede trabzonsan tuttugunu getireceksinCevap Yaz 14 5 Yayından Kaldır
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trabzonlular iyi insanlar akıllı insanlar diye bilirdim ama dmekki büyük gerizekalılar da varmışCevap Yaz 10 5 Yayından Kaldır
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uykularına giriyoruz bee :) ezecez !Cevap Yaz 25 9 Yayından Kaldır
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MAÇ BİTTİ TRABZON 2-fenevbahçe 1 TARİH 01. 02. 20208 4 Yayından Kaldır
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cahil boş insanın bilinç altıCevap Yaz 27 7 Yayından Kaldır
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herkesin derdi ALİ KOÇ olmuş demekki zamanında çok iyi kşCevap Yaz 20 12 Yayından Kaldır
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ruh hastası trabsonnCevap Yaz 22 9 Yayından Kaldır