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Narkozdan uyanan Trabzonlunun sesi hastaneyi inletti: Ali Koç buraya gelecek

Trabzon'da çekilen bir görüntüde narkozdan uyandığı öne sürülen bir hastanın "Ali Koç buraya gelecek" diyerek bağırdığı video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

12.02.2020 15:44 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:22
Narkozdan uyanan Trabzonlunun sesi hastaneyi inletti: Ali Koç buraya gelecek

ile Trabzonspor arasındaki çekişme devam ederken sosyal medyada paylaşılan bir görüntü büyük yankı uyandırdı. Fanatik Trabzonspor taraftarı olduğu öğrenilen bir hastanın narkozdan uyandığı anda çekildiği öne sürülen görüntüde hasta yatağındaki kişinin " buraya gelecek" dediği duyuluyor.

UYARILARA KULAK ASMADI

Çevredekilerin uyarılarına rağmen hastanede bağırmaya devam eden Trabzonlu vatandaşın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.


Haber Videosu

: Narkozdan uyanan Trabzonlunun sesi hastaneyi inletti: Ali Koç buraya gelecek
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