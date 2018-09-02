Narenciyede Rekoltede Düşüş Bekleniyor

ADANA - Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, mandalina ve portakal çeşitlerinde erkencilerde yüzde 20-30, geç hasat edilen çeşitlerde ise yüzde 40-50 aralığında düşük rekolte beklendiğini bildirdi.

Doğru, yaptığı açıklamada, Türkiye'de üretilen 4 milyon 500 bin ton narenciyenin 1,8 milyon tonunun ihraç edilerek ülkeye 1 milyar dolara yakın döviz kazandırıldığını belirtti.

Narenciyede 2018-2019 yılı ihracata yönelik hasat sezonunun 15 Ağustos'ta erkenci mayer limon türü ile başladığını ifade eden Doğru, ihracatın lokomotif ürünü sayılan enterdonat türü limonda ise geçen yıla göre artış beklense de geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında yeni dikim de olmadığından rekoltenin iyi sezon ölçütünün altında olacağının tahmin edildiğini kaydetti.

Doğru, bu yıl bahçelerde yapılan tespitler ve çiftçilerden alınan bilgilere göre Çukurova genelinde rekoltenin erkenci mayer limon hariç diğer tüm çeşitler için yüzde 20-60 arasında az olmasının beklendiğini aktaran Doğru, şunları ifade etti:

"Mandalina ve portakal çeşitlerinde erkencilerde yüzde 20-30, geç hasat edilen çeşitlerde ise yüzde 40-50 aralığında düşük rekolte bekleniyor. En az rekoltenin ise geçen yıla göre yüzde 50-60 eksik olan greyfurt çeşitlerinde olacağı tahmin ediliyor."

DFİF ve navlun desteği talebi

Destekleme Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kaynaklı ihracat desteğinin, ihracatçıların en büyük dayanağı olduğuna işaret eden Doğru, şunları belirtti:

"DFİF kaynaklı ihracat desteğinin bu yıl ton başına 150 lira verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'tan yazılı talepte bulunduk. Bu yıl ayrıca Uzakdoğu'da narenciye ithal eden yeni pazarlara girebilmek için ton başına 50 dolar navlun desteği talebimizi de Sayın Bakanımıza ilettik. Bölge milletvekillerimizin de desteğiyle bu teşviklerin yakında açıklanmasını ümit ediyoruz. Hedefimiz, bu desteklerin açıklanmasıyla narenciye ihracatında 2 milyon tonun üzerine çıkarak tekrar dünya ikinciliğini yakalamak."