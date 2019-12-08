Napoli-Genk maçını Cüneyt Çakır yönetecek
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun son haftasında oynanacak Napoli-Genk müsabakasını yönetecek.
08.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 08.12.2019 13:57
UEFA, Cüneyt Çakır'a Devler Ligi'nde zorlu bir görev daha verdi. Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu son haftasında 10 Aralık Salı günü San Polo Stadı'nda oynanacak Napoli - Genk karşılaşmasında düdük çalacak.
Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakada dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak. Napoli - Genk maçında VAR koltuğunda Mete Kalkavan, AVAR da Ali Palabıyık oturacak.
Kaynak: İHA
Haber Videosu: Napoli-Genk maçını Cüneyt Çakır yönetecek
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