Fenerbahçe'nin sattığı en pahalı 3. oyuncu olan Eljif Elmas, Napoli ile 5 yıllık sözleşme yeniledi Napoli'nin 16 milyon verip Fenerbahçe'den aldığı ve sarı lacivertlilerin tarihinde en pahalıya satılan 3. oyuncu olan Eljif Elmas, İtalyan devinde futbol oynamaya devam edecek. Makedon orta saha, kulübüyle 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Serie A ekiplerinden Napoli, transfer çalışmalarını sürdürüyor. İtalyan devinin geçen yaz Fenerbahçe'ye 16 milyon euro ödeyip aldığı 20 yaşındaki futbolcu Eljif Elmas da kulüpte kaldı. Elvir Baljic ve Moussa Sow'un ardından sarı lacivertlilerin tarihinde en pahalıya satılan 3. oyuncu olan Eljif'in sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığı açıklandı. RUI VE DI LORENZO DA SÖZLEŞME YENİLEDİ İtalyan temsilcisi Napoli'nin konuyla ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, futbolculardan Giovanni Di Lorenzo ve Mario Rui'nin de sözleşmelerinin 5 yıl uzatıldığı belirtildi. 1 GOL VE 1 ASİST ÜRETTİ Eljif Elmas, Napoli ile 2019-2020 sezonunda 26 Serie A, 5'er de UEFA Şampiyonlar Ligi ve İtalya Kupası olmak üzere toplam 36 resmi müsabakada görev aldı ve 1 gol, 1 asistle oynadı. İtalyan ekibi bu sezon İtalya Kupası kazandı. Kaynak: İHA