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Napoli, Cengiz Ünder için Roma ile masaya oturdu

İtalya'da transferin gözdesi olan Cengiz Ünder için Napoli'nin devreye girdiği öğrenildi. Milli oyuncunun transferini bitirmek isteyen Napoli, Roma ile masaya oturdu. Napoli, Cengiz için 20 milyon euro önerirken Roma'nın talebi ise 30 milyon euro oldu.

29.06.2020 15:47 | Son Güncelleme: 29.06.2020 15:54

Transfer çalışmalarını sürdüren Napoli, gözünü milli oyuncu Cengiz Ünder'e dikti. Napoli, 22 yaşındaki milli oyuncunun kulübü Roma ile masaya oturdu.

NAPOLİ İNDİRİM İSTEDİ

Calcio Napoli'de yer alan habere göre; Roma, ilk görüşmede Napoli'den Cengiz Ünder için 30 milyon euro bonservis talep etti. Napoli cephesi ise Cengiz Ünder için 20 milyon euro önerdi ve pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik krize dikkat çekerek indirim istedi.

Napoli, Cengiz'in dışında oyuncunun menajeri Feli Ramadani ile de görüştü. Napoli oyuncusu Nikola Maksimovic'in de menajeri olan Ramadani ile Sırp oyuncunun sözleşme görüşmeleri için yapılan toplantıda Cengiz Ünder için beklentileri de soruldu ve bir öneri yapıldı.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Roma'dan 2.5 milyon euro maaş alan Cengiz Ünder için bonuslar dahil 3 milyon euro net maaş ve 4 yıllık sözleşme önerildi.

GATTUSO, CENGİZ'İN HAYRANI

Napoli Teknik Direktörü Gennaro Ivan Gattuso, sezon sonunda ayrılacak olan Jose Callejon için yönetime 3 oyuncunun ismini verdi. İlk sırada Cengiz Ünder yer alırken, milli oyuncumuzun alternatifleri ise Jeremie Boga ve Everton Soares oldu.

Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli ve teknik direktör Gennaro Gattuso'nun Cengiz Ünder'in büyük hayranı oldukları ve bu transfere öncelik verdikleri de vurgulandı.

BONSERVİSİN YÜZDE 20'Sİ BAŞAKŞEHİR'E

Başakşehir, Cengiz Ünder'in satış bedeli üzerinden net %20 pay elde edecek. Bu sezon sakatlıkları nedeniyle fazla forma şansı bulamayan 22 yaşındaki Cengiz Ünder, bu sezon 21 maçta forma giydi ve 3 gol attı.

Napoli, Cengiz Ünder için Roma ile masaya oturdu
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