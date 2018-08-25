Napoli, 2-0 Geriye Düştüğü Maçta Milan'ı 3-2 Yendi

İtalya Serie A'nın ikinci haftasında Napoli, taraftarı önünde AC Milan'ı konuk etti. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Napoli, Milan'ı 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Napoli'ye 2-0 geriden galibiyeti getiren golleri 53. dakikada ve 67. dakikada Piotr Zielinski, 80. dakikada Dries Mertens kaydetti. AC Milan'ın gollerini ise 15. dakikada Giacomo Bonaventura ve 49. dakikada Davide Calabria attı. Milan'da milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu kadroda yer almadı.

NAPOLİ PUANINI 6 YAPTI

Napoli, bu sonucun ardından 2'de 2 yaparak puanını 6'ya çıkardı. AC Milan ise puansız durumda kaldı.

Serie A'nın bir sonraki haftasında Napoli deplasmanda Sampdoria ile karşılaşacak. AC Milan ise sahasında AS Roma'yı konuk edecek.