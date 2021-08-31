Nabil Dirar'a Kasımpaşa'yla görüşmesi için izin verildi

Nabil Dirar en sonunda kulüp buldu. 35 yaşındaki Faslı sağ bek, Kasımpaşa ile pazarlık yapıyor. Fenerbahçe, Dirar'a Kasımpaşa ile görüşme yapması için izin verdi. F.Bahçe, Dirar için bonservis bedeli talep etmiyor.