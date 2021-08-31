Nabil Dirar'a Kasımpaşa'yla görüşmesi için izin verildi
Nabil Dirar en sonunda kulüp buldu. 35 yaşındaki Faslı sağ bek, Kasımpaşa ile pazarlık yapıyor. Fenerbahçe, Dirar'a Kasımpaşa ile görüşme yapması için izin verdi. F.Bahçe, Dirar için bonservis bedeli talep etmiyor.
Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, Sarı-Lacivertliler'den aldığı izinle Kasımpaşa ile menajeri arayıcılığıyla transfer görüşmelerine başladı.
MADDİ PÜRÜZLER
Kadroda düşünülmeyen tecrübeli isim, maddi konular üzerinde Fenerbahçe'ye çok zorluk çıkartmıştı. Senelik 1,5 milyon euroya yakın kazanan Dirar'ın maaşının bir kısmının karşılanması da ihtimaller arasında.