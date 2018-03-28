Mut Osb'de 112 Parselin Tapusu Mut Ticaret Odası'na Teslim Edildi

Mersin Mut ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), ilk etap parselasyon çalışmaları sonucu 112 parselin tapusu Mut Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Gürsel Aydın'a teslim edildi.

Mut Tapu Sicil Müdürlüğünde gerçekleştirilen tapu teslimi törenine, Mut OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, Mut Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Gürsel Aydın katıldı.

Bakanlık onayından sonra Mut Kadastro ve Tapu Sicil Müdürlüğünde işlemler tamamlanan Parsellere ait 90 adet sanayi, 3 adet teknik alt yapı, 2 adet teknik mesleki alan, 1 adet arıtma tesisi, 1 adet hizmet destek alanı, 1 adet idari ve sosyal tesis, 1 adet dini tesis, 1 adet sağlık bandı ve 12 adet trafo parseli olmak üzere toplam 112 adet tapu teslim alındı.

Törende konuşan Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, "Organize Sanayi Bölgemizin imar ve parselasyon planını bitirdik. Tapularını kestirdik. Yaklaşık 90 adet tapumuzu aldık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Organize Sanayi Bölgemiz üretime ve yatırma hazır durumdadır" dedi.

Mut Belediye Başkanı Başkan Nebi Yılmaz ise artık önlerinde bir engel kalmadığını belirterek, "Herkes kurallara uyduğu takdirde Mut ilçesinde geleceğe yönelik yatırıma temel atabilir. Bu sesimizin Türkiye genelinde yatırımcı firmalara duyurulmasını istiyoruz" diye konuştu.

Tapuları teslim alan Mut Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Gürsel Aydın ise, "Organize sanayimizin vatanımıza milletimize hayırlı olması dileğiyle ilçemize bütün yatırımcıları bekliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Mut Kaymakamı Mut OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Akyüz tarafından, 112 adet tapu Mut Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Gürsel Aydın'a teslim edildi. - MERSİN