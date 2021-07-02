Mustafakemalpaşa'ya yeni spor yatırımları müjdesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mustafakemalpaşa'ya yeni spor yatırımları müjdesi

Mustafakemalpaşa'ya yeni spor yatırımları müjdesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, gençlere yarı olimpik yüzme havuzlarından halı sahalara, tenis kortlarından kapalı spor salonuna, basketbol, voleybol ve futbol sahalarından çok amaçlı tesislere kadar 10 milyon TL'lik yeni spor yatırımlarının müjdesini verdi.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, gençlere yarı olimpik yüzme havuzlarından halı sahalara, tenis kortlarından kapalı spor salonuna, basketbol, voleybol ve futbol sahalarından çok amaçlı tesislere kadar 10 milyon TL'lik yeni spor yatırımlarının müjdesini verdi.

Başkan Kanar, hibe desteğiyle toplam maliyeti 10 milyon TL olan dev spor yatırımlarının Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilçeye kazandırılacağını söyledi. Kanar, Gençlik ve Spor Bakanlığı 3 milyon TL'lik çok amaçlı tesisin yanı sıra toplam maliyeti 1 milyon TL olan 5 adet halı sahanın ilçeye kazandırılacağını söyledi. Kanar,"Belediyemiz ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız iş birliğiyle bir okulumuza kapalı spor salonu yapacağız. 10 milyon TL'lik gençlik ve spor yatırımları yapılacak. Bazıları konuşurken biz var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim utandırmasın. İlçemizde gençlik meşalesini aydınlatan başta bakanlarımız Hakan Çavuşoğlu ve Efkan Ala'ya, İl Başkanımız Davut Gürkan'a, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a, Bölge Milletvekilimiz Mustafa Esgin'e ve bütün Bursa milletvekillerimize şükranlarımızı sunuyorum" dedi. - BURSA

Mustafakemalpaşa'ya yeni spor yatırımları müjdesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Devlet Bahçeli Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Şevval Şahin Burak Özçivit Haluk Bilginer
Spor Diego Diego Costa Metin Oktay Aziz Yıldırım Mustafa Reşit Akçay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mustafakemalpaşa'ya yeni spor yatırımları müjdesi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 12:53:27. #1.16#

title