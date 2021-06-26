Mustafa Reşit Akçay'dan müjdeli haber geldi! Solunum cihazından ayrıldı

TFF 1. Lig ekibi Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve entübe edilmişti. Deneyimli hocanın solunum cihazından ayrıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş yaptığı açıklamada, "Mustafa hoca şu anda solunumunu kendisi sağlayabiliyor. Bilinci açık, yerinde. Dünden çok daha iyi durumda" ifadelerini kullandı.