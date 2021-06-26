Mustafa Reşit Akçay'dan müjdeli haber geldi! Solunum cihazından ayrıldı
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Mustafa Reşit Akçay'dan müjdeli haber geldi! Solunum cihazından ayrıldı

Mustafa Reşit Akçay'dan müjdeli haber geldi! Solunum cihazından ayrıldı
Haberler.com - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekibi Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve entübe edilmişti. Deneyimli hocanın solunum cihazından ayrıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş yaptığı açıklamada, "Mustafa hoca şu anda solunumunu kendisi sağlayabiliyor. Bilinci açık, yerinde. Dünden çok daha iyi durumda" ifadelerini kullandı.

Solunum yetmezliği nedeniyle bir süre önce hastaneye kaldırılan Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay'dan iyi haber geldi. Deneyimli adamın solunum cihazından ayrıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

"BİLİNCİ AÇIK"

Akçay'ın solunum cihazından ayrıldığını ifade eden KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş, "Mustafa hoca şu anda solunumunu kendisi sağlayabiliyor. Bilinci açık, yerinde. Dünden çok daha iyi durumda." ifadelerini kullandı.

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