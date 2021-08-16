Mustafa Reşit Akçay'dan Kocaelispor taraftarı yorumu: Kazma da değil yani!
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Mustafa Reşit Akçay'dan Kocaelispor taraftarı yorumu: Kazma da değil yani!

Mustafa Reşit Akçay'dan Kocaelispor taraftarı yorumu: Kazma da değil yani!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

0 mağlup oldukları maçta taraftarın öfkesini ve maç sonu takımı alkışlamasını değerlendirerek, "Taraftarımız kaliteli. Futbolu da biliyor.

0 mağlup oldukları maçta taraftarın öfkesini ve maç sonu takımı alkışlamasını değerlendirerek, "Taraftarımız kaliteli. Futbolu da biliyor. Kazma da değil yani" dedi

Taraftarın 3-0'lık mağlubiyetle ilgili öfkesinde haklı olduğunu belirten ve maç sonu takımı alkışlamasını kendine has üslubuyla yorumlayan Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Sorunları çözebiliriz. Çok az sorunumuz var ve taktiksel. Takımıza ve oyuncularımıza güvenmeliyiz. Hepsi pırlanta gibi. Bu formanın ne olduğunu da onlara anlattık. Taraftarın bugün alınganlık göstermesini normal buluyorum. Çünkü alışmışlar; güçlü takıma sahip olmak istiyorlar. Ezilmek istemiyorlar. Skor biraz ağır gibi görünüyor. Kötü goller yedik ama çabamız iyiydi. Maç sonu 3 gol yiyen kaleciyi alkışlayarak kendine yakışanı yaptılar. Bizim taraftarımız budur. Bizim taraftarımız kalitelidir. Türkiye'de ilk 5 sırada. Bir de futbolu biliyor. Kazma da değil yani" sözlerini kaydetti. - KOCAELİ

Mustafa Reşit Akçay'dan Kocaelispor taraftarı yorumu: Kazma da değil yani!
Mustafa Reşit Akçay'dan Kocaelispor taraftarı yorumu: Kazma da değil yani!
Mustafa Reşit Akçay'dan Kocaelispor taraftarı yorumu: Kazma da değil yani!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Mustafa Reşit Akçay'dan Kocaelispor taraftarı yorumu: Kazma da değil yani! - Haberler Spor
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