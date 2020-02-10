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Mustafa Pektemek'ten Fenerbahçe maçı açıklaması: Topu görmedim bile

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalırken mücadelenin son dakikalarında yaşanan bir pozisyon Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Sarı-lacivertli camia penaltı beklerken hakem oyunu devam ettirmişti. Pozisyondaki Alanyasporlu Mustafa Pektemek açıklamalar yaptı.

10.02.2020 10:12 | Son Güncelleme: 10.02.2020 10:33
Mustafa Pektemek'ten Fenerbahçe maçı açıklaması: Topu görmedim bile

Fenerbahçe-Alanyaspor maçının son bölümünde sarı-lacivertli takımın penaltı beklediği pozisyonun kahramanı , konu hakkında kısa bir açıklama yaptı.

'ın karşılaşma sonrasındaki, "Mustafa Pektemek hakeme 'elime çarptı' dedi" şeklindeki açıklamasının doğru olmadığını söyleyen Alanyasporlu futbolcu, "Hakemle hiç konuşmadım. Top bana çarptı ama pozisyonda takla atıyordum. Topu görmedim bile" diye konuştu.

"HAKEMLE KONUŞMAM OLMADI"

Hakem Ümit Öztürk'le pozisyon üzerine konuşup konuşmadığı konusuna açıklık getiren tecrübeli futbolcu "Top orada elime çarpıyor ama hakemle 'Elime çarptı' şeklinde bir konuşmam olmadı" dedi.

Kaynak: Hürriyet


Haber Videosu

: Mustafa Pektemek'ten Fenerbahçe maçı açıklaması: Topu görmedim bile
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