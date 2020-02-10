: Mustafa Pektemek'ten Fenerbahçe maçı açıklaması: Topu görmedim bile

10.02.2020 10:12 | Son Güncelleme: 10.02.2020 10:33

Fenerbahçe-Alanyaspor maçının son bölümünde sarı-lacivertli takımın penaltı beklediği pozisyonun kahramanı Mustafa Pektemek, konu hakkında kısa bir açıklama yaptı.

Ozan Tufan'ın karşılaşma sonrasındaki, "Mustafa Pektemek hakeme 'elime çarptı' dedi" şeklindeki açıklamasının doğru olmadığını söyleyen Alanyasporlu futbolcu, "Hakemle hiç konuşmadım. Top bana çarptı ama pozisyonda takla atıyordum. Topu görmedim bile" diye konuştu.

"HAKEMLE KONUŞMAM OLMADI"

Hakem Ümit Öztürk'le pozisyon üzerine konuşup konuşmadığı konusuna açıklık getiren tecrübeli futbolcu "Top orada elime çarpıyor ama hakemle 'Elime çarptı' şeklinde bir konuşmam olmadı" dedi.

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