Mustafa Er: "Hedefimiz en üst noktaya kadar çıkabilmek"
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Mustafa Er: "Hedefimiz en üst noktaya kadar çıkabilmek"

Mustafa Er: 'Hedefimiz en üst noktaya kadar çıkabilmek'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, yeni sezon öncesi yaptığı basın toplantısında, "Biz kazanmak için her şeyini ortaya koyacak bir ekip oluşturmak istiyoruz.

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, yeni sezon öncesi yaptığı basın toplantısında, "Biz kazanmak için her şeyini ortaya koyacak bir ekip oluşturmak istiyoruz. Hedefimiz en üst noktaya kadar çıkabilmek" ifadelerini kullandı.

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, yeni sezon hazırlıkları öncesi yapılan ilk antrenmanda basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. 41 yaşındaki teknik adam, güzel bir hava ile çalışmalara başladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Hem şehrimiz, hem camiamız, hem de bizim için yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum. Geçen sene ağır sakatlıklar yaşadık inşallah bu sene yaşamayız. Bugün sezonu açıyoruz. Üç oyuncumuzun tedavi süreçleri devam edecek. Sözleşmesi sona ere Ataberk, Aykut, Onur ve İsmail Can ile yönetimimiz görüşüyor. Onların kalması için her türlü fedakarlık yapılıyor."

"Olumlu anlamda sinerji var"

Tesislerde herkesin mutluğu olduğunu belirten Mustafa Er, "Hepimizin hedefi aynı. Tesiste herkes mutlu, herkes gülüyor. Burası bizim evimiz ve evimizde çok mutlu olmamız gerekiyor. Taraftarımız bizi zaten özledi bunu biliyoruz. İlk iç saha maçında çok güzel bir birliktelik olacaktır. Buluşacağımız günü iple çekiyoruz. Şehirde olumlu anlamda sinerji var. Tekrar ayağa kalkıp sağlam adımlarla ilerlemek çok önemli" ifadelerini kullandı.

"Çok ciddi bir havuz oluşturduk"

Transfer tahtası ve gelebilecek mevcut oyuncularla ilgili de konuşan Mustafa Er, "Oyuncularımızın istekleri anlamda biz her şeyi biliyoruz. Bizim A planımız, B planımız, C planımız her şey var. Çok zor olacak ama biz bu zorluğa her anlamda hazır olacağız. Sezon bittiğinden beri ben ve teknik ekibim sürekli beraberdik. Çok ciddi bir havuz oluşturduk ama bu havuzu güncellememiz gerekiyor. Bu süreç transfer sezonunun sonuna kadar sürecek gibi duruyor. Hemen hemen her mevkiye bakıyoruz" dedi.

"Ciddi teklif gelirse o zaman değerlendirilir"

"Mevcut oyuncularımıza da teklifler var" diyerek sözlerine devam eden 41 yaşındaki teknik adam, "Oyuncularımıza teklifler var ama onların da burada kalıp mutlu olacakları ortam oluşturmak istiyoruz. Herhangi bir oyuncumuza çok ciddi bir teklif gelir o zaman oturup değerlendiririz. Biz oyuncularımızla beraber sadece sahaya odaklıyız. 3-4 tane kiralık oyuncumuz vardı onları da değerlendireceğiz. Şu anki planımız, programımız 7-8 oyuncu transfer edebilmek. Biz kazanmak için her şeyini ortaya koyacak bir ekip oluşturmak istiyoruz. Hedefimiz en üst noktaya kadar çıkabilmek" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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