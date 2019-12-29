: Mustafa Denizli, Trabzonspor iddialarını yalanladı

29.12.2019 21:30 | Son Güncelleme: 29.12.2019 21:50

Deneyimli teknik adam Mustafa Denizli, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile görüştüğü yönündeki iddialar hakkında Ersin Düzen'e konuştu.

"AĞAOĞLU İLE EN SON 2 YIL ÖNCE KARŞILAŞTIM"

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Düzen, Mustafa Denizli'nin kendisine "30 yıldır, bir takımın başında hoca varken kimseyle görüşmedim. Ahmet Ağaoğlu ile en son 2 sene önce bir cenazede karşılaştım. Bir görüşme asla olmamıştır" dediğini duyurdu.

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