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Mustafa Denizli, Trabzonspor iddialarını yalanladı

Mustafa Denizli, Ünal Karaman'ın yerine geçmek için Ahmet Ağaoğlu ile görüştüğü haberlerini yalanladı.

29.12.2019 21:30 | Son Güncelleme: 29.12.2019 21:50

Deneyimli teknik adam , Trabzonspor Başkanı ile görüştüğü yönündeki iddialar hakkında 'e konuştu.

"AĞAOĞLU İLE EN SON 2 YIL ÖNCE KARŞILAŞTIM"

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Düzen, Mustafa Denizli'nin kendisine "30 yıldır, bir takımın başında hoca varken kimseyle görüşmedim. Ahmet Ağaoğlu ile en son 2 sene önce bir cenazede karşılaştım. Bir görüşme asla olmamıştır" dediğini duyurdu.

Kaynak: Hürriyet


Haber Videosu

: Mustafa Denizli, Trabzonspor iddialarını yalanladı
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