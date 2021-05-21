Mustafa Cengiz'in bel altı fıkrasına kimse gülmedi! Salondakiler, Başkan'ı hayretler içinde izledi

Cengiz, kendi durumunu Papa ile örneklendirerek anlatmak istedi ama sonu iyi olmadı. Mustafa Cengiz, "Başkan olduğunuz için pişman mısınız" şeklinde yöneltilen soruya "Kesinlikle" diye yanıt verdi, ama bu kısa cevapla yetinmek istemedi. Cengiz, Papa ile ilgili bel altı fıkra yaptıktan sonra salon buz kesti, kimse reaksiyon veremedi.

Başkanlığının son döneminde olan Mustafa Cengiz, gider ayak adeta herkesi bombaladı. Cengiz, kendisine yöneltilen "Başkan olduğunuz için pişman mısınız?" sorusuna "Kesinlikle" yanıtını verdi. Bunun ardından konuyu bel altı bir fıkrayla örnekledi, salon buz kesti.

SORAN MUHABİR DONAKALDI

Soruyu soran muhabir, Başkan'ın Papa ile ilgili bel altı fıkrasından sonra bir süre donakaldı. Toplantı salonunda kimseden ses çıkmadı. Mustafa Cengiz'in yaptığı fıkra, çok hızlı bir sürede sosyal medyada trendlere girdi.