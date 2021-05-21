Mustafa Cengiz'in bel altı fıkrasına kimse gülmedi! Salondakiler, Başkan'ı hayretler içinde izledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Mustafa Cengiz'in bel altı fıkrasına kimse gülmedi! Salondakiler, Başkan'ı hayretler içinde izledi

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Cengiz, kendi durumunu Papa ile örneklendirerek anlatmak istedi ama sonu iyi olmadı. Mustafa Cengiz, "Başkan olduğunuz için pişman mısınız" şeklinde yöneltilen soruya "Kesinlikle" diye yanıt verdi, ama bu kısa cevapla yetinmek istemedi. Cengiz, Papa ile ilgili bel altı fıkra yaptıktan sonra salon buz kesti, kimse reaksiyon veremedi.

Başkanlığının son döneminde olan Mustafa Cengiz, gider ayak adeta herkesi bombaladı. Cengiz, kendisine yöneltilen "Başkan olduğunuz için pişman mısınız?" sorusuna "Kesinlikle" yanıtını verdi. Bunun ardından konuyu bel altı bir fıkrayla örnekledi, salon buz kesti.

SORAN MUHABİR DONAKALDI

Soruyu soran muhabir, Başkan'ın Papa ile ilgili bel altı fıkrasından sonra bir süre donakaldı. Toplantı salonunda kimseden ses çıkmadı. Mustafa Cengiz'in yaptığı fıkra, çok hızlı bir sürede sosyal medyada trendlere girdi.

Mustafa Cengiz'in bel altı fıkrasına kimse gülmedi! Salondakiler, Başkan'ı hayretler içinde izledi
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz: 'Fatih Terim hocayla devam etmeyi düşünmüyorum'
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz: "Fatih Terim hocayla devam etmeyi düşünmüyorum"
G.Saray Başkanı Cengiz: Ey Fatih Terim, eserinle gurur duy!
G.Saray Başkanı Cengiz: Ey Fatih Terim, eserinle gurur duy!
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Murat Kurum Volkan Bozkır Meral Akşener
Magazin Sibel Can Hande Erçel Hülya Avşar Oktay Kaynarca
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mustafa Cengiz'in bel altı fıkrasına kimse gülmedi! Salondakiler, Başkan'ı hayretler içinde izledi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 17:42:42. #1.13#

title