Mustafa Cengiz'den Fatih Terim için ayrılık sözleri: Herhangi bir sorun yok, devam ediyoruz
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Mustafa Cengiz'den Fatih Terim için ayrılık sözleri: Herhangi bir sorun yok, devam ediyoruz

14.01.2021 14:45 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:11

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim'le sorun yaşadıkları ve yolları ayıracakları şeklinde çıkan haberleri yalanladı. Tecrübeli çalıştırıcıyla bir problemleri olmadığını söyleyen Cengiz, "Medya üzerinden tartışmayız. Hocamın söylediği şeyler çok başka. Bir sorun yok" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün gündemindeki konularla ilgili olarak canlı yayında açıklama yaptı. Galatasaray Başkanı Fatih Terim hakkında, "Futbolcularımız da hocamız da Beşiktaş derbisinde ölümüne oynayacak. Hocamızın da az önce söylediği gibi futbolcularımızın hepsine güveniyoruz" diyerek Fatih Terim ile yola devam edileceğini açıkladı.

İşte Cengiz'in Terim'le ilgili yaptığı açıklamalar;

"Hocamızla bir haftadır görüşemedik, yoğun trafik var. 'Ya hocam neden yalnız hissediyorsun?' dedim. 'Sinirlendim, o an öyle hissettim' dedi. Allah, hocamdan bu yaşta bu sinerjiyi, bu gücü eksiltmesin. Bu yaşta kenarda çıldırıyor, yağmuru ve karı yiyor. Bu sadece parayla olacak iş değil. Hocamıza hak verdik, bazen hak vermiyoruz. İki medeni insan gibi konuşuyoruz. Bizim bir derdimiz yok, hoca konuşulabilir ve anlaşılabilir bir insan. 1 saat konuştuk, siz olmasanız 1 saat daha konuşurduk."

"BİZ MEDYA ÜZERİNDE TARTIŞMAYIZ"

Kavgalıydık da barıştık gibi bir şey yok. Hocamla medya önünde tartışmam. Ben sadece güzellik konuşurum. Hocam da söyler, ben de söylerim. İkimiz de aynı güney karakterine sahibiz. Lafımı kimseden esirgemem, kimseden çekinmem. Hocamdan çekinmem, hocam da çekinmez. Medya üzerinden tartışmayız. Hocamın söylediği şeyler çok başka. Bir sorun yok. Eğer kavga izlemek için çekirdek aldılarsa, Netflix izlerken kullanırlar.

"33 SENE KALSAM, 33 SENE FATİH TERİM'LE DEVAM EDERİM"

Fatih Terim'in sözleşmesinin devam ettiğini belirten Galatasaray Başkanı, "33 sene de kalsam, 33 sene Fatih Terim ile devam ederim. Fatih Terim'in sözleşmesi Mayıs'ta bitmiyor. Terim'in sözleşmesi yönetim iptal ederse biter. 2+3 yaptık. Opsiyon devam ediyor. Kira kontratı yaptıysanız, bilirsiniz. Hocam da istedi, bu sözleşmeyi beraber yaptık. Biz girmeyiz, olmayız ve onlar hocamla görüşsün diye. Otomatik kalkmıyor. Hocamın onu demesi serzeniş, adrenalin. Bu normal, kavgada yumruk saymam. Hocamla devam ederim. 33 sene kalsam, hocamla devam ederim. Hocamın, Galatasaray'a verdiklerini inkar eden çarpılır" ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz'den Fatih Terim için ayrılık sözleri: Herhangi bir sorun yok, devam ediyoruz
Haber Yorumları (3)
MİSAFİR: bunlarin ikisinde gs den gitsin, , abdulrahim albayrak baskan olsun.
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JOHNNY: Bu adama noldu böyle yav. Allah şifa versin
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EMEKI GAZETECI: NE OLUYOR GALATASARAY ?? BAHA Ligin BASI. TAKIM KARINCA KARARINCA iyi gidiyorken. DERE GECERKEN AT DEGISTIRMEK MI BU ? UNUTMA DAHA KOYUSUNU BULAMAZSIN. TAKIMA ALDIGINIZ HER YERLI PIRLANTAYKEN Bir ONYAKURU ALINAMIYORSA TAKIMIN YABANCIYA IHTIYACIMI VAR. YERLILERE DÖN ÖRNEK OL. BEN Iki YERLI TOPCU OYNAYAN TAKIMI TAKIMIM Diyerek NEDEN ALKISLAYA SEARETMEYE GELEYIM. . BU SORUNLARIN ASIN ARTIK. ALT YAPI HER FIRSATTA MEYVE VERIYORSA ÖNEM VERILMEMELIMI. ??
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