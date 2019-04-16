Müslüman Olan ABD'li Şarkıcı Della Miles, Sahne Ücretlerini Türk Lirasına Çevirdi

Türkiye'ye geldikten sonra Müslüman olan ABD'li sanatçı Della Miles, sanat dünyasına örnek olacak bir davranışa imza attı.

Miles, Türk Lirasının dünyada hak ettiği değeri görmesi gerektiğini söyleyerek sahne ücretlerini TL'ye çevirdi.

SAHNE ÜCRETLERİNİ TL'YE ÇEVİRDİ

Avrupa'daki turnesine devam eden Della Miles, konser ücretlerini Türk Lirası olarak güncelledi. Türk Lirasının dünyada hak ettiği saygıyı görmesi gerektiğini savunan ve her fırsatta Türkiye ile ilgili davetkar açıklamalar yapan Miles, aldığı bu kararla "Kendi adına elini taşın altına sokmaya" karar verdiğini dile getirdi.

"TL'NİN HAK ETTİĞİ DEĞERİ KAZANDIRMAK İÇİN KARARLI DURUŞ SERGİLEYELİM"

Bir yandan Avrupa'nın en önemli konser salonlarında on binlerce kişiyi coşturan bir yandan da hayranı olduğu Türkiye adına gönüllü turizm elçiliği görevini üstlenen Miles, konser hak ediş ve ücretlerini Türk Lirası olarak alma kararının Türkiye'deki sanatçılar tarafından da kabul görmesi ve uygulanması gerektiğini savundu. "Hep birlikte zirveden birer kar top yuvarlayabilirsek bu bir süre sonra önüne geçilemez bir çığa dönüşebilir. Türkiye'nin en önemli değerlerinden birine, Türk Lirası'na hak ettiği değer ve saygınlığı kazandırmak adına bizler de kararlı bir duruş sergilemeliyiz.

ABD'li şarkıcı, kararının bireysellikten çıkıp ortak bir tutum haline gelmesinin Türkiye'nin menfaatine olacağını düşündüğünü söyledi.