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Ezeli rekabete ara! Muslera ve Rossi aynı forma için ter dökecek

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Galatasaray'ın kaptanı Muslera ve Fenerbahçeli Diego Rossi, Uruguay Milli Takımı'nda buluşuyor. Türkiye'ye gelirken Muslera'dan bilgi alan Rossi, kaptanla birlikte ilk kez forma giyecek.

Peru ve Şili maçlarına çıkacak Uruguay'ın aday kadrosu açıklandı. Kadroda Galatasaray'ın kalecisi Muslera ile Fenerbahçe'nin forveti Diego Rossi yer aldı.

Muslera ve Rossi aynı forma için ter dökecek

ROSSİ İLK YAŞAYACAK

İkinci kez davet alan Diego Rossi, henüz Urguay Milli Takımı formasını sırtına geçirmedi. 24 yaşındaki futbolcu formayı giymesi halinde bir ilk yaşayacak. 24 Mart'ta Peru, 29 Mart'ta ise Şili maçları var.

Muslera ve Rossi aynı forma için ter dökecek

20 MAÇTA 2 GOL, 6 ASİST

Sezon başında Fenerbahçe'ye imza atan Diego Rossi çıktığı 20 lig maçında 2 gol ve 6 asist üretti. Avrupa Ligi'ndeki 6 maçta ise gol katkısı veremedi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Galatasaray, Fenerbahçe, Uruguay, Muslera, Spor, Haberler

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