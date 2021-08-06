Muslera'nın hataları taraftarın sabrını taşırdı! Deneyimli eldiven istenmeyen adam ilan edildi
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Muslera'nın hataları taraftarın sabrını taşırdı! Deneyimli eldiven istenmeyen adam ilan edildi

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Galatasaray'da Fernando Muslera, performansıyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Deneyimli eldiven sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda oynadığı iki PSV maçında da hatalarıyla karşılaşmaya damga vururken Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda St. Johnstone karşılaşmasında da kırmızı kart görüp, penaltıya sebebiyet verdi. Uruguaylı kaleci, Galatasaray'ın Avrupa'da kaderini etkileyen bu hatalardan sonra taraftarların hedefi haline geldi.

Galatasaray, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda St. Johnstone'la 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından taraftarlar teknik direktör Fatih Terim'e tepki gösterirken kaleci Fernando Muslera'da eleştirilerin odağındaki isim oldu.

TARAFTARIN SABRINI TAŞIRDI

Uruguaylı kaleci, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV karşısında kalesinde toplam 7 gol gördü. Bu maçın ardından deneyimli eldivenin formsuz oluşu taraftarlar tarafından tepki çekmişti. Tüm bunların üstüne Muslera, St. Johnstone'la oynanan Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu maçında penaltıya sebebiyet verip takımının geriye düşmesine neden olurken bir de kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Taraftarın sabrını taşıran bu olay sonrası Tecrübeli kaleciye taraftarlardan tepki yağdı.

Muslera'nın hataları taraftarın sabrını taşırdı! Deneyimli eldiven istenmeyen adam ilan edildi
Muslera'nın hataları taraftarın sabrını taşırdı! Deneyimli eldiven istenmeyen adam ilan edildi
Muslera'nın hataları taraftarın sabrını taşırdı! Deneyimli eldiven istenmeyen adam ilan edildi
Muslera'nın hataları taraftarın sabrını taşırdı! Deneyimli eldiven istenmeyen adam ilan edildi
Muslera'nın hataları taraftarın sabrını taşırdı! Deneyimli eldiven istenmeyen adam ilan edildi
Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında İstanbul'da İskoçya ekibi St. Johnstone ile 1-1 berabere kaldı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında İstanbul'da İskoçya ekibi St. Johnstone ile 1-1 berabere kaldı.
Ali Gülhan
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