Muslera'nın hataları taraftarın sabrını taşırdı! Deneyimli eldiven istenmeyen adam ilan edildi
Galatasaray'da Fernando Muslera, performansıyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Deneyimli eldiven sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda oynadığı iki PSV maçında da hatalarıyla karşılaşmaya damga vururken Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda St. Johnstone karşılaşmasında da kırmızı kart görüp, penaltıya sebebiyet verdi. Uruguaylı kaleci, Galatasaray'ın Avrupa'da kaderini etkileyen bu hatalardan sonra taraftarların hedefi haline geldi.
Galatasaray, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda St. Johnstone'la 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından taraftarlar teknik direktör Fatih Terim'e tepki gösterirken kaleci Fernando Muslera'da eleştirilerin odağındaki isim oldu.
TARAFTARIN SABRINI TAŞIRDI
Uruguaylı kaleci, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV karşısında kalesinde toplam 7 gol gördü. Bu maçın ardından deneyimli eldivenin formsuz oluşu taraftarlar tarafından tepki çekmişti. Tüm bunların üstüne Muslera, St. Johnstone'la oynanan Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu maçında penaltıya sebebiyet verip takımının geriye düşmesine neden olurken bir de kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Taraftarın sabrını taşıran bu olay sonrası Tecrübeli kaleciye taraftarlardan tepki yağdı.