Muslera'nın hataları taraftarın sabrını taşırdı! Deneyimli eldiven istenmeyen adam ilan edildi

Galatasaray'da Fernando Muslera, performansıyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Deneyimli eldiven sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda oynadığı iki PSV maçında da hatalarıyla karşılaşmaya damga vururken Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda St. Johnstone karşılaşmasında da kırmızı kart görüp, penaltıya sebebiyet verdi. Uruguaylı kaleci, Galatasaray'ın Avrupa'da kaderini etkileyen bu hatalardan sonra taraftarların hedefi haline geldi.