MUŞ Telefonla görüşmek için tepelere ve direklere çıkıyorlar

Telefonla görüşmek için tepelere ve direklere çıkıyorlar

Muş'a yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Yukarısızma köyünde cep telefonları çekmiyor. Geçtiğimiz yıllarda kurulmasına başlanan baz istasyonunun halen aktif hale getirilmemesi sebebiyle aldıkları cep telefonlarını kullanamayan köylüler, yüksek tepeler ile demir direkler üzerine çıkarak görüşme yapabiliyor.

Türkiye'de 4,5G kullanılırken, merkeze bağlı Yukarısızma Köyü'nde halen cep telefonu şebekeleri çekmiyor. Geçtiğimiz yıllarda köyde baz istasyonu kurma çalışmaları yapılarak, daha sonrasında istasyonun aktif hale getirilmemesinden ötürü şebeke problemi yaşayan köy halkı, çözüm bekliyor. Yaklaşık 40 hane, 200 nüfuslu köydeki yüksek tepeler ile demir direkler üzerine çıkan köylüler, köy içerisinden uzakta ve şebeke probleminin yaşanmadığı noktalarda, telefon üzerinden görüşme sağlamaya çalışıyor.

2017 yılında köyde tespit çalışması yapıldığını aktaran Yukarısızma Köyü Muhtarı Tahir Kapşigay, "2018 yılında baz istasyonu kuruldu. O günden bu yana herhangi bir fayda görmedik. Baz istasyonunun elektriğini de çektiler ama aktif hale getirmediler. Telefon şebekeleri köy içerisinden uzaktaki bazı noktalarda çekiyor. Evlerin içerisinde ise telefonları hiç kullanamıyoruz. Görüşme yaptığım firma, ödenek alamadıklarından işi yapmayacaklarını söyledi" diye konuştu

Şebeke problemi giderilmezse köy halkı olarak telefon kullanımını bırakacaklarını söyleyen Yavuz Kapşigay da, "Yetkililerden destek bekliyoruz. Hangi çağda yaşıyoruz?" dedi.

Kaynak: DHA