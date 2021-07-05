Kanal İstanbul neden tartışılıyor? İşte projeyle ilgili kafa karışıklığını gideren 5 madde
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Kanal İstanbul neden tartışılıyor? İşte projeyle ilgili kafa karışıklığını gideren 5 madde

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011 yılında "Hayalim" diyerek duyurduğu çılgın projesi Kanal İstanbul hem kamuoyunu hem de siyasileri ikiye böldü. Geçtiğimiz haziran ayında temeli atılan proje neden bu kadar tartışılıyor? 5 maddede anlatıyoruz.

Muhalefetin şiddetle karşı çıktığı Kanal İstanbul projesinde 6 köprüden ilkinin temeli 26 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla atıldı.

Ancak hem siyasilerin hem de vatandaşların ikiye bölündüğü proje neden bu kadar tartışılıyor? Merak edilen soruları 5 madde topladık.

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Kanal İstanbul neden tartışılıyor? İşte projeyle ilgili kafa karışıklığını gideren 5 madde
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