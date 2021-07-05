Kanal İstanbul neden tartışılıyor? İşte projeyle ilgili kafa karışıklığını gideren 5 madde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011 yılında "Hayalim" diyerek duyurduğu çılgın projesi Kanal İstanbul hem kamuoyunu hem de siyasileri ikiye böldü. Geçtiğimiz haziran ayında temeli atılan proje neden bu kadar tartışılıyor? 5 maddede anlatıyoruz.