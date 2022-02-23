Müdür Sağlam'dan uyarı: "Bordo bulamacı uygulama zamanını kaçırmayalım"

SAMSUN (İHA) - SAMSUN (İHA) – Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, meyve ağaçlarını hastalıklardan korumak adına bordo bulamacı uygulama zamanının geldiğini belirterek bunun geçirilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam yaptığı açıklamada bordo bulamacının şeftalide 'yaprak kıvırcıklığı', yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında 'karaleke' ve 'ateş yanıklığı', sert çekirdekli meyve ağaçlarında 'bakteriyel kanser' 'yaprak delen' ve 'dal yanıklığı', eriklerde 'cep hastalığı', cevizde 'antraknoz', yosunlaşmalar gibi birçok hastalığa karşı kullanılabilen bir tarım ilacı olduğunu belirtti.

Bordo bulamacının ağaçların uyanmasını geciktireceğinden meyve çiçeklerinin soğuk ve dondan korunmasına da destek verdiğini belirten Müdür Sağlam, özellikle sonbaharda yaprakların 3/4'ü veya tamamı döküldüğünde yüzde 2 doz şeklinde ve ilkbaharda gözler uyanmadan 1 hafta önce yüzde 1-1,5 doz şeklinde; uygulanan bordo bulamacının ertesi yıl çıkabilecek potansiyel pek çok hastalığa etkili olduğunu söyledi.

Sağlam konuyla ilgili şöyle konuştu: "Uygulandığı meyve bahçelerinde rastlanması mümkün pek çok potansiyel hastalığa karşı etkili bir mücadele ilacı olan bordo bulamacı aynı zamanda tedarik edilmesi ve uygulaması kolay, daha da önemlisi ekonomik bir yöntemdir. Bölgemiz gibi nemli ortamlarda daha fazla tehdit oluşturan bazı bakteriyel hastalıklarla mücadelede en iyi sonuç için sonbahar ve ilkbaharda kullanılması tavsiye edilen ilacın; ilkbahar uygulanması için uygun olan içinde bulunduğumuz dönemi kaçırmamalarını üreticilerimize hatırlatır, bol bereketli bir üretim sezonu dilerim." - SAMSUN