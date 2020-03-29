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Alejandro Valverde, Nairo Quintana, Mikel Landa, Spor

“Movistar’dan ayrıldım çünkü mutlu olmak istiyordum”

Sekiz yıl boyunca Movistar’da yer alan Nairo Quintana, geçtiğimiz dönemde takımdan ayrılmış ve Fransız ekibi Arkea-Samsic’le anlaştığını duyurmuştu.

29.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:04
“Movistar’dan ayrıldım çünkü mutlu olmak istiyordum”

Sekiz yıl boyunca Movistar’da yer alan Nairo Quintana, geçtiğimiz dönemde takımdan ayrılmış ve Fransız ekibi Arkea-Samsic’le anlaştığını duyurmuştu.

Movistar’dayken Alejandro Valverde ve Mikel Landa’yla liderlik mücadelesi veren Kolombiyalı yıldız, konuyla ilgili El Tiempo’ya konuştu.

“Movistar’dan ayrıldım çünkü mutlu olmak istiyordum. Takımdaki liderlik savaşından kaçmak istedim çünkü bu, benim çalışma tarzıma uymuyor. Bu macerada çok fazla sorumluluğumuz var ve takım içi savaş bunlar arasında yer almıyor. Yalnızca kazanmak bana güven ve mutluluk veriyor. Arkea’da yavaş yavaş ilerliyoruz ama en azından bir ilerlemeye sahibiz. Ineos gibi olmasak da bir şeyler başarıyoruz. Bu takımın gelecek planları ve genel projeksiyonu, havası, takım içi mutluluk beni en çok etkilene şeylerdi.”


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