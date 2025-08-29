Mourinho'nun Fenerbahçe'den ne kadar tazminat alacak?

Portekizli çalıştırıcının ayrılığı sonrası, alacağı tazminat tutarı da netleşti. 62 yaşındaki Mourinho, Fenerbahçe'den 15 milyon euro ödeme alacak. Sarı-lacivertlilerde görev yaptığı dönemde 62 maçta takımın başında sahaya çıkan deneyimli hoca; 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet elde ederken, maç başına 2.02 puan ortalaması yakaladı.

MOURİNHO'NUN FENERBAHÇE'DEN NE KADAR TAZMİNAT ALACAK?

Mourinho'nun bugüne kadar kazandığı tazminatlar;

• 2007 Chelsea: 21 M €

• 2013 Real Madrid: 20 M €

• 2015 Chelsea: 14.5 M €

• 2018 Man United: 20 M €

• 2021 Tottenham: 21 M €

• 2024 Roma: 3.5 M €

• 2025 Fenerbahçe: 15 M €

15 M € TOPLAM: 115 M €

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun göreve son verilmesinin ardından sarı-lacivertli kulüp, 62 yaşındaki teknik adama 15 milyon euro tazminat ödeyecek.

FENERBAHÇE'DE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de 62 maça çıkan Jose Mourinho, 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyetlik performans yaşadı. Portekizli teknik adam 2.02'lik puan ortalaması yakaladı.