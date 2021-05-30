Motosiklet yarışçısı Dupasquier Moto3'teki kazada öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Motosiklet yarışçısı Dupasquier Moto3'teki kazada öldü

Motosiklet yarışçısı Dupasquier Moto3'teki kazada öldü
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

Moto3 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden İsviçreli sürücü Jason Dupasquier, İtalya Grand Prix'sinin sıralama turlarında geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

Moto3 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden İsviçreli sürücü Jason Dupasquier, İtalya Grand Prix'sinin sıralama turlarında geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

MotoGP'nin alt kategori organizasyonlarından Moto3'te yaşanan olay, 19 yaşındaki Dupasquier'nin ölümüyle sonuçlandı.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre kaza, sezonun İtalya'da düzenlenen 6. ayağındaki sıralama turlarının 2. seansında meydana geldi.

Dün birden fazla sürücünün karıştığı, 9 ve 10. virajlar arasındaki kazada ciddi şekilde yaralanan Dupasquier, helikopterle Floransa kentindeki Careggi Hastanesi'ne götürüldü.

Moto3'te ikinci sezonunu geçiren İsviçreli pilot, pistteki sağlık ekibi ve hastanedeki doktorların çabalarına rağmen hayata gözlerini yumdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

İtalya Grand Prix'sinde kan donduran kaza! Yere düşen pilotu ezip geçtiler
İtalya Grand Prix'sinde kan donduran kaza! Yere düşen pilotu ezip geçtiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayşe Begüm Onbaşı için tebrik paylaşımı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayşe Begüm Onbaşı için tebrik paylaşımı Açıklaması
Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, dünya şampiyonu oldu
Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, dünya şampiyonu oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Mustafa Varank Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Bergen Demet Özdemir Aslı Bekiroğlu
Spor Cristiano Ünal Aysal Merih Demiral Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Motosiklet yarışçısı Dupasquier Moto3'teki kazada öldü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.05.2021 15:13:34. #1.11#

title