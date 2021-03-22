Motorine 35 kuruş indirim geldi ancak pompaya yansımayacak
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Motorine 35 kuruş indirim geldi ancak pompaya yansımayacak

22.03.2021 17:48 | Son Güncelleme: 22.03.2021 18:28
Motorine 35 kuruş indirim geldi ancak pompaya yansımayacak

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 35 kuruş indirim geldi. Ancak Eşel Mobil Sistemi gereği söz konusu indirim pompaya yansımayacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya hesabı üzerinden motorinin litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren 35 kuruş indirim yapılacağını duyurdu. Ancak mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak.

Motorine 35 kuruş indirim geldi ancak pompaya yansımayacak

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA?

Motorinin litresi İstanbul'da ortalama 6,43 liradan, Ankara'da 6,49 liradan, İzmir'de ise 6,52 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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