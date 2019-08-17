Monaco'da Falcao sakatlandı ve kadrodan çıkartıldı

Fransa Ligue 1'in ikinci haftasında Monaco'nun Metz ile deplasmanda oynayacağı maçın kadrosunda Radamel Falcao yer almadı.

17.08.2019 20:29
Monaco'da Falcao sakatlandı ve kadrodan çıkartıldı

Fransa Ligue 1'in ikinci haftasında Monaco'nun Metz ile deplasmanda oynayacağı maçın kadrosunda Radamel Falcao yer almadı.
Monaco Kulübü'nden yapılan açıklamada, oyuncunun antrenmanda bir sakatlık geçirdiği ve sakatlığından dolayı maçın kadrosunda yer alamayacağı bildirildi.
Galatasaray adına Falcao'nun transfer görüşmelerini yürüten menajer Ahmet Bulut, Falcao'nun Monaco forması ile Metz karşısına çıkacağını ve bu maçtan sonra da oyuncunun transferinin netleşeceğini söylemişti.


Kaynak: DHA
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