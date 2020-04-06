Mohamed Salah'ın Stoke City'e Golü 2013-14 sezonunda Stamford Bridge'de Stoke City'i ağırlayan Chelsea, o sezon Maviler formasını giyen Mohamed Salah'ın attığı golle rakibine karşı iki gollü üstünlüğü ele geçirdi. Chelsea, maçı 3-0 kazandı.

2013-14 sezonunda Stamford Bridge'de Stoke City'i ağırlayan Chelsea, o sezon Maviler formasını giyen Mohamed Salah'ın attığı golle rakibine karşı iki gollü üstünlüğü ele geçirdi. Chelsea, maçı 3-0 kazandı.