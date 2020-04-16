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Amerika Birleşik Devletleri, Carolina, Futbol, Spor

Model Olivia Culpo, sevgilisi NFL oyuncusu Christian McCaffrey'nin yeni sözleşmesini dans ederek kutladı

2012 Miss Universe birincisi model Olivia Culpo, NFL'de oynayan erkek arkadaşı Christian McCaffrey'nin Carolina Panthers ile 4 yıl 64 milyon dolarlık kontrat imzalaması sonrası yaptığı dansla ve patlattığı şampanyayla gündeme damga vurmayı başardı.

16.04.2020 16:09 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:24
Model Olivia Culpo, sevgilisi NFL oyuncusu Christian McCaffrey'nin yeni sözleşmesini dans ederek kutladı

2012 yılında Miss Universe yarışmasında birinci olarak dikkatleri üzerine çeken model Olivia Culpo, Amerikan Futbol Ligi NFL'de forma giyen sevgilisi Christian McCaffrey'nin yeni sözleşmesini kutlarken doyasıya eğlendi.

Model Olivia Culpo, sevgilisi Christian McCaffrey'nin yeni sözleşmesini dans ederek kutladı

DANS ETTİ, ŞAMPANYA PATLATTI

Carolina Panthers ile 4 yıl için 64 milyon dolarlık yeni sözleşme imzalayan McCaffrey, NFL tarihinin en çok kazanan sporcularından olurken sevgilisi Olivia Culpo, sözleşmeyi dans ederek ve şampanya patlatarak kutladı.

Model Olivia Culpo, sevgilisi Christian McCaffrey'nin yeni sözleşmesini dans ederek kutladı

Transparan bir elbiseyle dans eden 27 yaşındaki Culpo, bu anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Model Olivia Culpo, sevgilisi Christian McCaffrey'nin yeni sözleşmesini dans ederek kutladı

2019 yılının yaz aylarından beri birlikte olan ve ABD'de sık sık gündeme gelen ikili, koronavirüs salgını nedeniyle karantinayı evlerinde birlikte geçiriyorlar.

Model Olivia Culpo, sevgilisi Christian McCaffrey'nin yeni sözleşmesini dans ederek kutladı
Model Olivia Culpo, sevgilisi NFL oyuncusu Christian McCaffrey'nin yeni sözleşmesini dans ederek kutladı
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Haber Yorumları (1)
ZİYAA: Paraya bak la! Bu paraya ben de dans ederim...
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