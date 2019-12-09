Mobil tandır, Batman tanıtım fuarına damga vurdu
Batman'ın simgesi olan tandır ekmeğini İstanbullulara tattırmak için tanıtım fuarında kurulan mobil tandır, alana gelen vatandaşların büyük ilgisini çekti.
Batman'a ait doğal ürünleri sadece internet üzeri satan firma, tanıtım fuarında vatandaşların ilgi odağı oldu.
Batman'ın simgesi olan tandır ekmeğini sıcak sıcak İstanbululara tattırmak için mobil tandır yapıp istanbul fuarına götüren getirecem.com standında izdiham yaşandı.
MÜŞTERİLERİNE CANLI ALIŞVERİŞ YAPMA İMKANI SUNDU
Sadece sosyal medya üzerinden satış yapan getirecem.com standında yaşanan yoğunluktandolayı kioks ile müşterilerine canlı alışveriş yapma imkanı sundu.
ÇEVRE İLLERE AÇILMAYI PLANLIYOR
Bir yıl içinde Batman'da4 bin evin kapısını çalan firma, yakındaçevre illerde şube açmayı planlıyor.
İşte fuardan dikkat çeken kareler;