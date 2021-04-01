MLS ekibi FC Cincinnati'nin yeni stadyumu görsel bir şölenle duyuruldu

Amerika'da MLS takımlarından FC Cincinnati'nin yeni stadyumu harika bir görsel şölenle duyuruldu. Resmi açılışı 16 Mayıs'ta yapılacak stadyumun tanıtım videosundaki ışık şovları taraftarları büyüledi.

Amerikada MLS'in güçlü takımlarından FC Cincinnati'nin yeni stadı görkemli bir şovla duyuruldu.

RESMİ AÇILIŞ 16 MAYIS'TA

Eski Hollandalı efsane stoper Jaap Stam'ın teknik adamlığını yaptığı ve Brenner, Locadia, Luciano Acosta gibi önemli futbolcuların yanı sıra Süper Lig'de daha önceden Gaziantepspor forması giyen Haris Medunjanin'in de oynadığı Cincinnati takımının yeni stadında yapılan görsel şölen taraftarları büyüledi. 250 Milyon Dolara mal olan ve yapımı A'dan Z'ye 2 senede tamamlana stadyumun resmi açılışı 16 Mayıs'ta yapılacak.