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MKE Ankaragücü, Mustafa Reşit Akçay yönetiminde ilk antrenmanını yaptı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, yeni teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

28.01.2020 18:50 | Son Güncelleme: 28.01.2020 18:53
MKE Ankaragücü, Mustafa Reşit Akçay yönetiminde ilk antrenmanını yaptı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, yeni teknik direktörü yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Başkent ekibi, ligin 20. haftasında 2 Şubat Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra pas çalışması yaptı. Başkent temsilcisi, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: MKE Ankaragücü, Mustafa Reşit Akçay yönetiminde ilk antrenmanını yaptı
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