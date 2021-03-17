Mislicom 3.Lig Tekirdağspor - Belediye Kütahyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Tekirdağspor - Belediye Kütahyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

17.03.2021 01:50 | Son Güncelleme: 17.03.2021 02:00
Mislicom 3.Lig Tekirdağspor - Belediye Kütahyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Tekirdağspor - Belediye Kütahyaspor maçıdır. Peki Tekirdağspor - Belediye Kütahyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 02 26. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Tekirdağspor - Belediye Kütahyaspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

TEKİRDAĞSPOR - BELEDİYE KÜTAHYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tekirdağspor - Belediye Kütahyaspor maçı 17 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

TEKİRDAĞSPOR - BELEDİYE KÜTAHYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Tekirdağspor - Belediye Kütahyaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

TEKİRDAĞSPOR - BELEDİYE KÜTAHYASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Tekirdağ'da oynanacak.

TEKİRDAĞSPOR - BELEDİYE KÜTAHYASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ADEM SARITAŞ(Hakem)

EJDER YAPICI(1. Yardımcı Hakem)

SİNAN GÜNAYDIN(2. Yardımcı Hakem)

CEM ERAY EŞMEKAYA(Dördüncü Hakem)

VOLKAN ALABAŞ(Gözlemci)

ALPASLAN ACAR(Temsilci)

SERDAR ÇELEBİ(Temsilci)

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