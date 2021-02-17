Mislicom 3.Lig Manisaspor - Payasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Manisaspor - Payasspor maçıdır. Peki Manisaspor - Payasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 19. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Manisaspor - Payasspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

MANİSASPOR - PAYASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manisaspor - Payasspor maçı 17 Şubat Çarşamba günü (bugün) saat 12:00 'da başlayacaktır.

MANİSASPOR - PAYASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Manisaspor - Payasspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

MANİSASPOR - PAYASSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Manisa'da oynanacak.

MANİSASPOR - PAYASSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ERDAL YILMAZ(Hakem)

SONER AKGÜN(1. Yardımcı Hakem)

MİRAÇ BERK KÖLEMEN(2. Yardımcı Hakem)

ÖZKAN ŞEKER(Dördüncü Hakem)

ALİ RÜSTEM KURT(Gözlemci)

AHMET SAĞLAM(Temsilci)