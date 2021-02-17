Mislicom 3.Lig Manisaspor - Payasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mislicom 3.Lig Manisaspor - Payasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

17.02.2021 01:00 | Son Güncelleme: 17.02.2021 01:06
Mislicom 3.Lig Manisaspor - Payasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Manisaspor - Payasspor maçıdır. Peki Manisaspor - Payasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 19. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Manisaspor - Payasspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

MANİSASPOR - PAYASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manisaspor - Payasspor maçı 17 Şubat Çarşamba günü (bugün) saat 12:00 'da başlayacaktır.

MANİSASPOR - PAYASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Manisaspor - Payasspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

MANİSASPOR - PAYASSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Manisa'da oynanacak.

MANİSASPOR - PAYASSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ERDAL YILMAZ(Hakem)

SONER AKGÜN(1. Yardımcı Hakem)

MİRAÇ BERK KÖLEMEN(2. Yardımcı Hakem)

ÖZKAN ŞEKER(Dördüncü Hakem)

ALİ RÜSTEM KURT(Gözlemci)

AHMET SAĞLAM(Temsilci)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Özge Özder Oğuzhan Koç Meghan Markle
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Erol Bulut Ünal Karaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Milli Beşiktaş Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mislicom 3.Lig Manisaspor - Payasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 01:24:53. #1.14#
title