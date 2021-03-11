Mislicom 3.Lig Antalya Kemerspor - Fatsa Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Antalya Kemerspor - Fatsa Belediyespor maçıdır. Peki Antalya Kemerspor - Fatsa Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 22. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Antalya Kemerspor - Fatsa Belediyespor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ANTALYA KEMERSPOR - FATSA BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalya Kemerspor - Fatsa Belediyespor maçı 11 Mart Perşembe günü (bugün) saat 13:30 'da başlayacaktır.

ANTALYA KEMERSPOR - FATSA BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalya Kemerspor - Fatsa Belediyespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ANTALYA KEMERSPOR - FATSA BELEDİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Antalya'da oynanacak.

ANTALYA KEMERSPOR - FATSA BELEDİYESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

OKAN KAYATAŞ(Hakem)

MERT BAYKAL(1. Yardımcı Hakem)

HASAN CEBECİ(2. Yardımcı Hakem)

BATUHAN KÖSEM(Dördüncü Hakem)

NECDET AKÇASOY(Gözlemci)

ÖMER AKSOY(Temsilci)

TURGAY BAHADIR SUKAN(Temsilci)