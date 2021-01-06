Mislicom 3.Lig Ağrı 1970 Spor - Ceyhan Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Ağrı 1970 Spor - Ceyhan Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

06.01.2021 13:16 | Son Güncelleme: 06.01.2021 13:20
Mislicom 3.Lig Ağrı 1970 Spor - Ceyhan Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Ağrı 1970 Spor - Ceyhan Spor maçıdır. Peki Ağrı 1970 Spor - Ceyhan Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün üçüncü ligde 17. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Ağrı 1970 Spor - Ceyhan Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

AĞRI 1970 SPOR - CEYHAN SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ağrı 1970 Spor - Ceyhan Spor maçı 6 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

AĞRI 1970 SPOR - CEYHAN SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ağrı 1970 Spor - Ceyhan Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

AĞRI 1970 SPOR - CEYHAN SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ağrı'da oynanacak.

AĞRI 1970 SPOR - CEYHAN SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

BERKAN ÇETİN(Hakem)

ARİF DİLMEÇ(1. Yardımcı Hakem)

SERHAT SAĞIR(2. Yardımcı Hakem)

YUSUF CAN ÇETİN(Dördüncü Hakem)

HANEFİ ÖZTÜRK(Gözlemci)

BURAK UĞURLU(Temsilci)

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