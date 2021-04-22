Mislicom 2.Lig Tarsus İdman Yurdu - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Tarsus İdman Yurdu - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 2.Lig Tarsus İdman Yurdu - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Tarsus İdman Yurdu - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçıdır. Peki Tarsus İdman Yurdu - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 35. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Tarsus İdman Yurdu - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

TARSUS İDMAN YURDU - KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tarsus İdman Yurdu - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçı 22 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.

TARSUS İDMAN YURDU - KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Tarsus İdman Yurdu - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

TARSUS İDMAN YURDU - KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Mersin'de oynanacak.

TARSUS İDMAN YURDU - KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ADEM SARITAŞ(Hakem)

GÖKHAN COŞAR(1. Yardımcı Hakem)

HAKAN ERKAN(2. Yardımcı Hakem)

BURAK DEMİRKIRAN(Dördüncü Hakem)

MEHMET NEVZAT ADAL(Gözlemci)

SALİH ŞAHBEY(Temsilci)

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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