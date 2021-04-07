Mislicom 2.Lig Sarıyer - Uşak Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Sarıyer - Uşak Spor maçıdır. Peki Sarıyer - Uşak Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 32. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Sarıyer - Uşak Spor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
SARIYER - UŞAK SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sarıyer - Uşak Spor maçı 7 Nisan Çarşamba günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.
SARIYER - UŞAK SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Sarıyer - Uşak Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
SARIYER - UŞAK SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, İstanbul'da oynanacak.
SARIYER - UŞAK SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
ERHAN KUTLU(Hakem)
MUSTAFA YÜKSEL(1. Yardımcı Hakem)
MEHMET SIRAÇ AKPINAR(2. Yardımcı Hakem)
MİKAİL CİHANGİR(Dördüncü Hakem)
BAKİ TUNCAY AKKIN(Gözlemci)
GÜRHAN TOKUL(Temsilci)
HARUN DAĞDEVİREN(Temsilci)