Mislicom 2.Lig Sakaryaspor - Kırşehir Belediye Spor Play Off Yarı Final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Mislicom 2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak play off yarı final Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Sakaryaspor - Kırşehir Belediye Spor maçıdır. Peki Sakaryaspor - Kırşehir Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?