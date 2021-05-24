Mislicom 2.Lig Sakaryaspor - Kırşehir Belediye Spor Play Off Yarı Final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?
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Mislicom 2.Lig Sakaryaspor - Kırşehir Belediye Spor Play Off Yarı Final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Mislicom 2.Lig Sakaryaspor - Kırşehir Belediye Spor Play Off Yarı Final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?
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Mislicom 2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak play off yarı final Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Sakaryaspor - Kırşehir Belediye Spor maçıdır. Peki Sakaryaspor - Kırşehir Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Play Off Müsabakaları yarı final maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Sakaryaspor - Kırşehir Belediye Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

SAKARYASPOR - KIŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sakaryaspor - Kırşehir Belediye Spor yarı final play off maçı 24 Mayıs Pazartesi günü (bugün) saat 20:00'da başlayacaktır.

SAKARYASPOR - KIŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sakaryaspor - Kırşehir Belediye Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

SAKARYASPOR - KIŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Sakarya'da oynanacak.

SAKARYASPOR - KIŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ALPER ULUSOY(Hakem)

İBRAHİM BOZBEY(1. Yardımcı Hakem)

İLKER TAKPAK(2. Yardımcı Hakem)

EMRE KARGIN(Dördüncü Hakem)

ERBAY ALDEMİR(Gözlemci)

ALİ FAİK YILMAZ(Temsilci)

ÇETİN MUNĞAN(Temsilci)

VOLKAN ALPTEKİN(Temsilci)

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