Mislicom 2.Lig Pazarspor - Mamak FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Pazarspor - Mamak FK maçıdır. Peki Pazarspor - Mamak FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 29. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Pazarspor - Mamak FK maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

PAZARSPOR - MAMAK FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Pazarspor - Mamak FK maçı 18 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

PAZARSPOR - MAMAK FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Pazarspor - Mamak FK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

PAZARSPOR - MAMAK FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Rize'de oynanacak.

PAZARSPOR - MAMAK FK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

YALÇIN TAŞKINFURAT(Hakem)

MUSTAFA ÇEVİK(1. Yardımcı Hakem)

EFE KURTULUŞ(2. Yardımcı Hakem)

CAN CENGİZ(Dördüncü Hakem)

ALİ ŞÜKRÜ BELDÜZ(Gözlemci)

FATİH DOKSANOĞLU(Temsilci)