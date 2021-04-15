Mislicom 2.Lig Manisa Futbol Kulübü - Hacettepe Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Manisa Futbol Kulübü - Hacettepe Spor maçıdır. Peki Manisa Futbol Kulübü - Hacettepe Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 34. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Manisa Futbol Kulübü - Hacettepe Spor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ - HACETTEPE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Manisa Futbol Kulübü - Hacettepe Spor maçı 15 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ - HACETTEPE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Manisa Futbol Kulübü - Hacettepe Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ - HACETTEPE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Manisa'da oynanacak.
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ - HACETTEPE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
TUNÇ ÖZDEMİR(Hakem)
TURHAN AKBAŞ(1. Yardımcı Hakem)
TUNCAY ERCAN(2. Yardımcı Hakem)
AHMET BALKAN(Dördüncü Hakem)
HAŞİM PAZAR(Gözlemci)
İBRAHİM TAN(Temsilci)
İRFAN ÖZER(Temsilci)