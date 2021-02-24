Mislicom 2.Lig İnegölspor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig İnegölspor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

24.02.2021 01:06 | Son Güncelleme: 24.02.2021 01:09
Mislicom 2.Lig İnegölspor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi İnegölspor - Kocaelispor maçıdır. Peki İnegölspor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 25. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de İnegölspor - Kocaelispor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

İNEGÖLSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İnegölspor - Kocaelispor maçı 24 Şubat Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

İNEGÖLSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

İnegölspor - Kocaelispor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

İNEGÖLSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Bursa'da oynanacak.

İNEGÖLSPOR - KOCAELİSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

EFE TANRIVERDİ(Hakem)

MUSTAFA TOSUN(1. Yardımcı Hakem)

HAKAN ERKAN(2. Yardımcı Hakem)

MUSTAFA HAKAN BELDER(Dördüncü Hakem)

ADİL SİNEM(Gözlemci)

S.ZAFER FALAY(Temsilci)

HÜSEYİN KARA(Temsilci)

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