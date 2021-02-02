Mislicom 2.Lig Amed Sportif Faaliyetler - Hekimoğlu Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yarın oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Amed Sportif Faaliyetler - Hekimoğlu Trabzon maçıdır. Peki Amed Sportif Faaliyetler - Hekimoğlu Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 21. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Amed Sportif Faaliyetler - Hekimoğlu Trabzon maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

AMED SPORTİF FAALİYETLER - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Amed Sportif Faaliyetler - Hekimoğlu Trabzon maçı 3 Şubat Çarşamba günü saat 13:00 'da başlayacaktır.

AMED SPORTİF FAALİYETLER - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇI HANGİ KANALDA?

Amed Sportif Faaliyetler - Hekimoğlu Trabzon maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

AMED SPORTİF FAALİYETLER - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Diyarbakır'da oynanacak.

AMED SPORTİF FAALİYETLER - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

TARIK GÜLDAL(Hakem)

ONUR İÇYER(1. Yardımcı Hakem)

FURAZ BÜLGEN(2. Yardımcı Hakem)

BURAK FİLİK(Dördüncü Hakem)

EMRE KOSİF(Gözlemci)

ÖMER AKSOY(Temsilci)

İSMAİL S. ÇOLAK(Temsilci)